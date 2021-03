È certo che ZTE presenterà il nuovo flagship che prenderà il nome di Axon 30 Pro. L’azienda ha confermato l’arrivo imminente del device tramite un post sui propri canali social. In particolare, il post confermava la presenta di un feature unica che lascia intendere che il device sarà un camera-phone.

ZTE Axon 30 Pro infatti sarà caratterizzato da un comparto fotografico denominato “Trinity” che sarà composta da tre ottiche. I tre sensori non saranno semplicemente tre ottiche diverse usate solo per fare numero. Si tratterà di tre sensori principali in grado di sfruttare al massimo le proprie caratteristiche.

Stando ad una dichiarazione di Lv Qianhao, Direttore del Dipartimento Consumer Experience di ZTE, l’azienda sta lavorando per migliorare proprio nell’area del comparto fotografico. Axon 30 Pro avrà delle ottiche migliorate che permetteranno di lavorare al meglio in ogni condizioni di luce, anche in ambienti estremamente scuri. Inoltre sarà supportato il 4K e l’HDR dinamico per i video, le immagini a 10 bit e molto altro ancora.

ZTE Axon 30 Pro sarà un flagship sotto tutti i punti di vista

Inoltre, recentemente sono trapelate le specifiche tecniche di ZTE Axon 30 Pro. Il device sarà spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 888, uno dei processori mobile più potenti in circolazione.

Il device supporterà la ricarica rapida a 55W che garantirà tempi di ricarica estremamente contenuti. Inoltre è atteso il debutto della nuova generazione della tecnologia Under Display Camera per integrare sotto il display la fotocamera frontale. Anche il sensore per rilevare le impronte digitali è stato ridisegnato e migliorato.

Non resta che attendere la data di presentazione ufficiale di ZTE Axon 30 Pro e soprattutto maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.