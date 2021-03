The Walking Dead: è giunta su FOX la decima stagione della serie tv

Più in particolare, affrontiamo quello di Daryl. Sembra che Norman Reedus non fosse pienamente d’accordo sulla relazione del suo personaggio con Leah. Egli, parlando con i giornalisti di Entertainment Weekly, ha dichiarato riferendosi al suo ruolo in The Walking Dead: “È molto interessante perché mi sono opposto a questa cosa dal mio primo giorno sul set. Continuavo a dire, per favore non fatemi mettere con qualcuno, poi se la prenderanno tutti con me. Un giorno mi sono svegliato con un sacco di messaggi che dicevano, come puoi stare con lei? Che problemi hai? E voglio dire, non è quello che sembra“. Ed ha aggiunto: “Ne abbiamo parlato un po’, ero molto nervoso, non sai mai cosa aspettarti da queste cose e volevo rimanere fedele al carattere di Daryl. A seconda di quello che accadrà in futuro, devi recitare in un certo modo. Quindi sono stato molto attento“.

