La Regina degli Scacchi: non è finita qui! Ecco cosa succederà alla serie

La Regina degli Scacchi: questo è uno di quei casi che dimostrano come la perseveranza e la grinta siano in grado di smuovere qualsiasi cosa. Sapevate che la serie televisiva in questione non aveva alcuna speranza inizialmente? Come spiega William Horberg “il mercato non la considerava sufficientemente commerciale“, in più l’idea di una giocatrice di scacchi durante la Guerra Fredda, sommata ai costi delle riprese in Europa, non erano molto convenienti per i dirigenti degli studios. Eppure, da quando è giunta sulla piattaforma Netflix, ha lasciato tutti senza parole. Sono bastate notti insonni e tanta tanta buona volontà.

La Regina degli Scacchi: la serie vincitrice del Golden Globe

La serie denominata La Regina degli Scacchi ha persino conquistato il Golden Globe. Quando è uscita? Esattamente il 23 ottobre. Cosa racconta la trama? La vita di una prodigio degli scacchi chiamata Beth Harmon. La ragazza orfana, alle prese con droghe e alcol durante gli anni 50 e 60, ha superato la dipendenza grazie al gioco degli scacchi.