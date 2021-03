Le offerte Iliad sono ben note al pubblico italiano che ha scelto massima trasparenza e basso costo per mantenere attivo il profilo di connettività mobile. Chiamate ed SMS sono sempre illimitati mentre si intagliano piani dati ad hoc per ogni esigenza. Dopo il successo riscosso dalle opzioni con 40 e 50 Giga è tempo di guardare avanti in direzione di una nuova promo low-cost che sta facendo impazzire tutti i clienti. Scopriamo insieme l’ultima novità del sito ufficiale.

Iliad Flash 100 GB in 5G

Si chiama Flash 100 Giga la nuova promozione indetta dal gestore francese che ha già conquistato il cuore di oltre sei milioni di italiani. Purtroppo per chi è già all’interno della rete del gestore non viene proposto il cambio verso una nuova tariffa interna. Ma chi intende avere un nuovo numero o sfruttare l’opzione passa a Iliad da altro operatore reale o virtuale ha una nuova opporunità.

Si parla ancora di minuti ed SMS illimitati con l’aggiunta di uno straordinario piano per l’accesso ad Internet che include la navigazione 4G o 5G con 100 Giga al mese. Il contatore del tempo sul sito del gestore indica che manca poco prima che l’offerta decada. C’è tempo fin ea fine marzo per avere tutto questo a 9,99 euro al mese escluse spese per l’attivazione e la nuova SIM.

All’interno del piano Iliad è incluso anche un extra di 6 Giga UE da utilizzare senza pensieri all’interno dei Paesi membri della comunità. I vecchi clienti con Giga 40 e Giga 50 possono nel frattempo usare il bundle gratuito di Giga Internet che da Gennaio 2021 sono stati incrementati rispettivamente a 4 Giga e 5 Giga mensili senza ulteriori spese. Cosa aspettate? Passate ad Iliad.