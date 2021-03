Il colosso cinese Xiaomi ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento software per il proprio wearable denominato Mi Watch Lite, lo smartwatch più economico che ha lanciato sul mercato.

L’update in questione prevede un changelog abbastanza ricco, tra cui anche la nuova modalità Non Disturbare, scopriamo insieme tutti i dettagli dell’aggiornamento.

Xiaomi Mi Watch Lite riceve un aggiornamento

All’interno del changelog troviamo, come appena anticipato la modalità Non Disturbare automatica che si attiva quando l’utente dorme, una nuova opzione per personalizzare la modalità di vibrazione, una nuova opzione per personalizzare la sensibilità della gesture di polso. E ancora, nuova opzione per rifiutare le chiamate vocali su Android, nuova notifica per comunicare la disconnessione Bluetooth e alcuni bugfix generali e miglioramenti della stabilità.

L’aggiornamento corrisponde alla versione software 4.1.20 ed è attualmente in fase di distribuzione automatica anche per gli utenti europei. Il suo rollout è in fase di completamento tramite l’app Xiaomi Wear per dispositivi mobili. Per controllare manualmente l’update, senza attendere l’arrivo della notifica, basta avviare l’applicazione appena menzionata, Xiaomi Wear e controllare il tab relativo allo smartwatch.

In alternativa potete anche recarvi su Google Play e ricercare l’applicazione, verificando se il vostro smartphone ha già ricevuto l’aggiornamento. Se ancora non lo vedete, non vi resta che attendere ancora qualche ora o al massimo qualche giorno.