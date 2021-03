Iliad ha deciso di avviare per alcuni suoi ex clienti, che avevano lasciato il consenso commerciale, una nuova campagna SMS winback per proporre l’attivazione dell’attuale offerta Iliad Flash 100 5G a 9,99 euro al mese attivabile fino al 30 Marzo 2021.

Nelle ultime ore ha iniziato ad inviare alcuni SMS ad ex clienti per promuovere l’offerta appena menzionata. Scopriamo insieme tutti i dettagli di quest’ultima.

Iliad tenta gli ex clienti con un’offerta da 100 Giga

Ecco l’esempio di SMS che sta inviando in queste ore: “Una nuova offerta Flash è disponibile! 100GB, minuti ed SMS illimitati in Italia ed Europa e 5G incluso (ove disponibile accessibile dal dispositivo) a 9,99 euro al mese per sempre. SIM: 9,99 euro Scopri l’offerta ed attivala fino al 30/03 su iliad.it o nei punti vendita iliad. Consulta documentazione contrattuale, Informativa e diritti Privacy su iliad.it/offerta-iliad-flash100-5G-999.html“.

Rispetto ad altri operatori nazionali quest’offerta non è ad hoc per un target di clienti, ma è disponibile per tutti i nuovi clienti iliad (nuovo numero o MNP) senza differenza di età, di nazionalità e senza verificare l’operatore di provenienza in caso di portabilità. L’offerta Iliad Flash 100 5G a 9,99 euro al mese, disponibile in commercio dal 2 al 30 Marzo 2021, prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga al mese di traffico internet mobile in 2G, 3G, 4G e 5G con velocità fino a 855 Mbps in download e fino a 72 Mbps in upload.

Inoltre avrete inclusi anche 6 Giga al mese di traffico internet mobile per tutto il 2021 in Roaming UE e Regno Unito, minuti illimitati internazionali di traffico voce dall’Italia verso numerazioni di rete fissa e rete mobile di Canada e USA e minuti illimitati internazionali di traffico voce dall’Italia verso numerazioni di rete fissa in tantissimi altri paesi.