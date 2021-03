TIM non guarda soltanto al campo della telefonia fissa e mobile ma vuole occupare un ruolo da leader anche nel settore dell’intrattenimento televisivo. Proprio in questo campo strategico, l’operatore sta cercando di promuovere la sua principale piattaforma, TIMvision. Nel corso di questo mese di Marzo, gli abbonati potranno scegliere due offerte molto vantaggiose proprio legate a TIMvision.

TIM: sport, calcio e cinema nelle offerte per la tv streaming

Le offerte che TIM ha pensato per TIMvision si basano su partnership strategiche con altri colossi del settore: Netflix da una parte e Sky più DAZN dall’altra.

La promozione di TIM per gli appassionati di serie tv e di cinema si chiama Mondo Netflix. I clienti che optano per questa iniziativa potranno ricevere un doppio pacchetto con tutti i contenuti video di TIMvision a cui si aggiungono anche tutte le serie tv e tutti i film disponibili sul catalogo di Netflix. Per la promozione con Netflix è previsto un costo mensile di 12,99 euro.

L’altra offerta è dedicata agli appassionati delle esclusive Sky e DAZN e si chiama Mondo Sport. Anche in questa circostanza gli abbonati di base avranno tutti i contenuti disponibili sul servizio TIMvision. Al tempo stesso però gli utenti di TIM potranno accedere alle principali esclusive calcistiche e sportive su NOW TV e DAZN. Il prezzo previsto per il pagamento mensile è di 29,90 euro.

Il primo mese di questa iniziativa è a costo zero per i nuovi abbonati. Tra le esclusive previste, si possono menzionare le partite di Serie A, Champions League, Formula 1, motomondiale ed NBA.