The 100: la news delude i fan più accaniti della serie

Jason Rothenberg, il creatore della serie, aveva pianificato di concludere lo spettacolo in seguito alla settima stagione, che è attualmente in corso. Tuttavia, ciò su cui si è focalizzato maggiormente è la scrittura del finale dopo la quinta stagione. Sempre Rothenberg ha dichiarato: “l’uscita della quinta stagione è stato più o meno il periodo in cui abbiamo presentato un progetto alla alla rete per farci scrivere un finale, così da terminare lo spettacolo alla fine della settima stagione. A quel punto, abbiamo davvero iniziato a formulare il nostro finale.”

Ciononostante, non c’è alcun motivo per allarmarsi, perché la stagione otto non ci sarà, ma comunque potremo assistere ad un fantastico prequel. Nell’ottavo episodio della settima stagione, di fatto, c’è un episodio chiamato “Anaconda“, dove si assiste ad un lungo flashback, che non è altro che un episodio pilota del nuovo prequel. Il suddetto potrebbe arrivare su HBO e Netflix, e lo stesso creatore è fiducioso che questa nuova produzione possa fare successo. Intanto, attende che qualche major bussi alla sua porta per produrla.