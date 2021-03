La linea media e inferiore di Motorola continua a crescere, completando quelle lacune rispetto alle stagioni precedenti. Il produttore cinese ci aveva già abituato a un modello Power con una batteria capiente e un costo adeguato, e ce l’abbiamo già tra noi: il Motorola Moto G10 Power.

E non sorprende che il telefono si collochi all’estremità più bassa del catalogo del marchio con un processore Snapdragon Qualcomm serie 400, anche se con una grande batteria interna che viene fornita anche con una ricarica rapida. Niente di più e niente di meno di 6.000 mAh per questo Moto G10 Power che descriviamo di seguito.

Una linea di base con una grande batteria

Come abbiamo detto, Motorola ci ha già abituato ai suoi telefoni della serie Power, dotati di batterie di grande capacità per onorare il suo cognome. Il nuovo Moto G10 Power arriva con 6.000 mAh di batteria interna e non rimovibile che si ricarica anche a 15W grazie alla sua carica brevettata Turbo Power, che include un caricatore che arriva fino a 20W nella confezione in cui viene consegnato.

Il processore scelto è lo Snapdragon 460 che gira a 1.8GHz e supportato da un’unica versione di RAM e memoria interna: 4GB e 64GB che possiamo espandere con una microSD che può arrivare fino a TB. Il telefono arriva con Android 11 e avvolto in una scocca in plastica per offrirci dimensioni di 165,22 x 75 × 73 x 9,89 millimetri e un peso di 200 grammi.

Come schermo abbiamo un pannello LCD IPS TFT MaxVision da 6,5 ​​pollici con rapporto 20: 9 e risoluzione HD +, che si traduce in 1.600 x 720 pixel. Il lettore di impronte digitali si trova sul retro del telefono e il set è certificato IP52 contro gli schizzi. Il modello è un 4G con doppia SIM che dispone anche di WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, jack per cuffie e porta USB di tipo C.