La terza generazione dei Pixel Buds e l’attesissimo Google Pixel 5a sembrano essere quasi pronti al lancio. Prosser, tramite un tweet, ha reso note quelle che potrebbero essere le date nelle quali il colosso di Mountain View rilascerà i suoi dispositivi: si prevede l’arrivo dei Pixel Buds 3 entro la metà di aprile e il Google Pixel 5a nel mese di giugno.

Google: nuovi dispositivi in arrivo ad aprile e giugno!

Secondo il noto leaker Jon Prosser, Google potrebbe rilasciare a breve due nuovi dispositivi. Entro la prima metà del mese di aprile di quest’anno si prevede infatti l’arrivo dei nuovi auricolari Google Pixel Buds 3 sui quali non sono emerse fino ad ora particolari indiscrezioni in merito a quelle che saranno le specifiche tecniche o il design. Unica peculiarità emersa riguarda la possibile introduzione da parte del colosso della cancellazione attiva del rumore.

La fonte non ha specificato la data esatta nella quale potrebbe tenersi l’evento di lancio dei Google Pixel Buds di terza generazione ma ha proposto l’11 giugno 2021 come giornata nella quale si terrà l’evento di presentazione di un nuovo smartphone di casa Google non specificato. Molto probabilmente il dispositivo in arrivo sarà il Google Pixel 5a sul quale sono trapelate soltanto alcune informazioni riguardo quello che potrebbe essere il suo display, cioè un pannello OLED da 6,2 pollici.

Le date fornite da Prosser potrebbero non rivelarsi esatte infatti sarà necessario attendere comunicazioni da parte del colosso di Mountain View prima di poter ritenere certo l’arrivo dei due dispositivi in questione.