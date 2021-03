Carrefour impressiona le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale davvero unica nel proprio genere, una soluzione disponibile nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda.

Risparmiare è davvero molto semplice per l’utente finale, ma per farlo sarà costretto a recarsi personalmente in negozio, in caso contrario non potrà accedere agli stessi ottimi prezzi di vendita. Le scorte, a dispetto della soluzione immediatamente precedente, non rappresentano un problema, di conseguenza le unità in promozione dovrebbero risultare disponibili anche nel corso degli ultimi giorni di validità della campagna. Se interessati al solito Tasso Zero, ricordiamo essere possibile richiederlo solo al superamento dei 199 euro di spesa.

Carrefour: quali sono le offerte della giornata

Le offerte di Carrefour sono principalmente legate alla fascia media del mercato della telefonia mobile, infatti snocciolandole possiamo scovare svariate occasioni con prezzi che non superano i 300 euro. I migliori modelli in promozione passano per Samsung Galaxy A42 5G, Samsung Galaxy A31, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Samsung Galaxy A21s, Xiaomi Redmi 9A, TCL 10 Se, Oppo A73, Oppo A53s e Motorola G9 Power.

L’unico accenno alla fascia alta del mercato è rappresentato dall’ultimo iPhone 12, oggi disponibile all’acquisto, nella versione con 128GB di memoria interna, a ben 849 euro. Le restanti offerte del volantino Carrefour, sono raccolte nel dettaglio nelle pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo.