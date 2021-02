Il lancio del nuovo tracker del colosso di Cupertino è atteso ormai da diversi mesi ma a quanto pare potrebbe non mancare molto alla presentazione. Apple potrebbe avere intenzione di fissare un evento online per il 16 marzo e procedere in tale occasione con il lancio dei suoi Apple AirTag e del nuovo iPad Pro. Non tutti, però, sostengono tale ipotesi!

Apple AirTag e iPad Pro: il lancio avverrà il 16 marzo?

Ancora una volta ci si ritrova davanti a indiscrezioni contrastanti riguardo la presentazione degli Apple AirTag. Jon Prosser, noto leaker che da tempo avanza ipotesi in merito alla data di lancio, ipotesi fino ad ora non rivelatesi esatte, ha recentemente affermato che la presentazione si terrà a marzo e la sua idea sembra trovare l’appoggio dell’Economic Daily News, secondo il quale Apple terrà un evento il 16 marzo.

La previsione però sembra non trovare l’appoggio di ulteriori leaker che ritengono non esatta la data lasciando così parecchie incertezze anche sulla possibilità di assistere effettivamente a un evento nel corso del mese.

Mark Gurman sostiene infatti che nessun evento Apple si terrà il 16 marzo. L’affermazione però non fa chiarezza in quanto resta da capire se mirata a smentire soltanto la possibilità di assistere a un evento nella data indicata o nell’intero periodo primaverile.

Sembrano condivise dai più, invece, le voci che ritengono vi sia tra le intenzioni di Apple quella di rilasciare dei nuovi iPad, tra i quali un nuovo modello di iPad Pro. Al dispositivo, però, potrebbe non essere dedicato alcun evento di lancio ma anche a tal proposito resta tutto da scoprire!