Il noto produttore cinese Vivo ha presentato ormai qualche settimana fa per il mercato cinese i suoi nuovi smartphone top di gamma e tra questi c’è il Vivo X60. Stando alle ultime indiscrezioni, quest’ultimo potrebbe essere presentato a breve anche in versione globale ma con a bordo un processore differente.

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete alcune immagini teaser e, secondo quest’ultime, il produttore cinese Vivo terrà a breve un evento di presentazione ufficiale. In questa occasione, dovrebbe essere annunciato in versione globale l’ultimo smartphone top di gamma dell’azienda, ovvero il Vivo X60.

Quest’ultimo è già stato presentato ufficialmente qualche settimana fa per il mercato cinese e a bordo monta il nuovo SoC realizzato dal colosso Samsung con processo produttivo a 5 nm, ovvero il SoC Exynos 1080. Nonostante questo, però, i teaser emersi in queste ore ci hanno rivelato che la versione globale del device monterà un processore di casa Qualcomm. Si tratta del SoC Snapdragon 870, un octa-core con processo produttivo a 7 nm e accoppiato ad una GPU Adreno 650. Il resto delle specifiche tecniche dovrebbe rimanere invariato. In attesa della sua presentazione, vi elenchiamo qui di seguito il resto delle specifiche tecniche del Vivo X60.