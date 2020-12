Dopo numerosi rumors, il produttore cinese Vivo ha finalmente svelato sul mercato mobile i suoi nuovi fiori all’occhiello, ovvero Vivo X60 e Vivo X60 Pro. Si tratta di due nuovi smartphone appartenenti alla fascia alta del mercato e sono i primi al mondo ad essere alimentati dal nuovo processore a 5 nm di Samsung.

Ecco in veste ufficiale i nuovi Vivo X60 e Vivo X60 Pro

Come già accennato, Vivo ha da poco svelato ufficialmente per il mercato cinese i suoi nuovi smartphone top di gamma. Una delle caratteristiche che accomuna i due dispositivi è il processore, prodotto dal noto colosso sudcoreano Samsung. Nello specifico, si tratta dell’ultimo SoC Exynos 1080, il primo dell’azienda ad essere realizzato con un processo produttivo a 5 nm. A supporto delle prestazioni, troviamo 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno per la versione standard, mentre la versione Pro può contare su 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno.

Dal punto di vista estetico, poi, i due device condividono un ampio display AMOLED da 6.5 pollici in risoluzione 2376×1080 pixel con supporto HDR10+ e refresh rate da 120 Hz. Lo schermo è piatto sul Vivo X60, mentre è leggermente curvo ai bordi su Vivo X60 Pro. In alto al centro è poi presente un piccolo foro per la fotocamera anteriore. Il retro ospita i vari moduli fotografici. Sul Pro, troviamo quattro fotocamere da 48(con OIS)+13(grandangolo)+13(teleobiettivo 2x da 50mm)+8(sensore periscopico 5x) megapixel. La variante standard, invece, dispone di una tripla fotocamera da 48+13(grandangolo)+13(teleobiettivo 2x da 50mm) megapixel.

Prezzi e disponibilità

I nuovi device di punta del produttore cinese Vivo saranno disponibili all’acquisto inizialmente in Cina secondo i seguenti prezzi: