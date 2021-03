Una tra le serie TV che ha riscosso maggiore successo negli ultimi anni sulla piattaforma californiana Netflix, è senza ombra di dubbio Vis a Vis, la serie spagnola, ideata e realizzata dai produttori Iván Escobar, Esther Martínez Lobato, Álex Pina e Daniel Écija, si compone di ben quattro stagioni che, dal 2015 al 2019, hanno letteralmente conquistato gli utenti del piccolo schermo.

Una volta terminate le quattro stagioni che costituiscono la trama principale, i registi hanno deciso di girare anche uno spin off dedicato alle due protagonisti anti-amiche, Macarena e Zoulema, intitolato El Oasis, il quale ha contribuito ad aumentare il blasone della serie, facendo innalzare la speranza di una nuova stagione.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi se arriverà una nuova stagione oppure no, domanda che però, va preceduta da una piccola riflessione in merito la saga principale, la quale non avrebbe senso di essere prolungata dal momento che autoconclusiva, non a caso Ivan Escobar ha affermato: “Avremmo potuto fare una quinta stagione conservativa con le stesse liturgie e concetti delle precedenti, ma abbiamo deciso di cambiare l’universo, i colori e lanciarci nel vuoto” cosa che spiega effettivamente il perchè la serie principale non sia stata prolungata in favore dello spin off, ed allora c’è speranza per un El Oasis 2 ?

Le ultime novità

Nonostante negli ultimi mesi in molti abbiano sognato un ritorno sul piccolo schermo dei personaggi di El Oasis in una seconda stagione, è giunta la triste conferma, la season 2 non si farà, in una recente intervista Escobar ha infatti dichiarato “Crediamo che ci sia un viaggio che inizia con le prime puntate e vedendo le ultime sequenze dell’ultimo episodio, c’è una certa coerenza universale” cosa che attesta come l’obbiettivo finale sia stato raggiunto.