Il servizio Android Auto disponibile continua ad aggiornarsi anche a marzo con nuove applicazioni supportate e la correzione di alcuni bug. Un lavoro di miglioramento costante che sta soddisfacendo sempre più utenti attratti dalla comodità del programma. Una situazione che potrebbe strappare più di un sorriso se si pensa all’iniziale possibilità di accantonare il progetto della piattaforma di assistenza alla guida. Google invece ha, per fortuna, deciso di continuare a puntare sul progetto che adesso sta diventando una realtà sempre più solida e affermata tra gli utenti. Il merito, è il caso di dirlo, va all’incessante lavoro degli sviluppatori.

Android Auto: gli aggiornamenti del mese di Marzo

Per il mese di marzo Android Auto sta aggiungendo numerose funzionalità. Al di la del limite legato all’utilizzo di Waze o Google Maps per le funzioni di navigazione adesso sembra che sia TomTom AmiGo che Sygic dovrebbero a breve diventare compatibili con la piattaforma. Inoltre si inizia a parlare della possibilità che vengano introdotti alcuni giochi vocali supportati dal programma. In generale l’intenzione sembrerebbe quella di espandere la sinergia tra Android Auto e eventuali applicazioni il più possibile.

Un esempio in tal senso può esser rappresentato da un post in cui viene annunciato come le funzioni di ChargeMap; l’applicazione permette la localizzazione di punti di ricarica per auto elettriche. Se questo non bastasse BiG ha di recente annunciato la Android for Cars App Library è scaricabile come androidx.car.app 1.0.0-beta01. Grazie a questa libreria open source sarà possibile ampliare e migliorare le sinergie tra applicazioni e il sistema Android Auto.