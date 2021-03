La modalità multiplayer di Watch Dogs: Legion è in arrivo per i giocatori su console dopo mesi di ritardi. Purtroppo, i giocatori su PC dovranno aspettare ancora un po’. Kotaku riferisce che Ubisoft ha ritardato indefinitamente il multiplayer per PC di Legion per risolvere bug molto importanti.

Il titolo di hacking open-world si arresta in modo anomalo quando si utilizzano “determinate GPU“, ha affermato Ubisoft. Lo sviluppatore stava facendo di tutto per risolvere il problema “il più rapidamente possibile”, ma chiaramente non era pronto a fornire una stima.

Ubisoft sta anche ritardando il rilascio di un nuovo update per Watch Dogs: Legion con nuove missioni Tactical Ops su console. Inoltre, l’aggiornamento mira a limitare i danni di un bug che causa crash ed un problema con la chat “limitata” per gli utenti PlayStation. Il contenuto in questione arriverá per tutti il 23 marzo.

Il rilascio del multiplayer solo per utenti su console non é una buona notizie per i fan su PC, i quali hanno già aspettato mesi per poter mettere le mani sul gioco. Tuttavia, potresti non preoccuparti se questa attesa serverá a rilasciare la nuova funzionalitá senza problemi. Le funzionalitá multiplayer di Watch dogs potranno essere utilizzate per modalitá cooperative, operazioni tattiche, missioni ed una nuova arena deathmatch PvP.

In un’analisi dettagliata del loro blog, Ubisoft ha confermato che il multiplayer avrà luogo dopo gli eventi della campagna principale del gioco. I giocatori potranno reclutare personaggi che incontrano nell’ambientazione open world, inclusi altri giocatori online e NPC, utilizzando il nuovo sistema di punti Influenza del gioco. Salire di livello e completare gli obiettivi darà ai giocatori maggiore influenza e, in alcuni casi, consentirà loro di reclutarne altri.