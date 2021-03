Iliad: la nuova Flash 100 con 100GB offre un regalo ad un prezzo totale di 9,99 euro

Senza alcun tipo di riserva, si può certamente giudicare Iliad ancora una volta come il provider dell’anno. Stando alle recensioni effettuate dagli utenti durante l’ultimo 2020, nessun altro provider è stato in grado di rendere quanto quello proveniente dalla Francia. Ricordiamo inoltre che si tratta di un gestore italiano a tutti gli effetti, soprattutto dopo gli ultimi due anni di lavoro che hanno legittimato il suo status.

Iliad ad oggi risulta peraltro il gestore più scelto in fase di cambio gestore dagli utenti, i quali di certo vogliono il meglio. Tutto ciò è disponibile all’interno delle promo di questa azienda, la quale con minuti, SMS e giga a volontà riesce a conciliare anche un prezzo estremamente invitante. La notizia degli ultimi giorni però riguarda la nuova promo, la quale risulta inedita in casa Iliad.

Iliad. ufficiale la Flash 100 con tutto incluso a soli 9,99 euro al mese e con il 5G gratis

Già durante gli scorsi mesi si era parlato insistentemente della nuova promo conosciuta con il nome di Flash 70 prima e Giga 70 poi. Questa è ancora disponibile sul sito ufficiale ma attualmente l’attenzione è andata a finire tutta sulla nuova promo.

La Flash 100, nuova soluzione lanciata qualche giorno fa, sta infatti mandando il pubblico in trepidazione. Al suo interno ci sono i migliori contenuti per un prezzo eccezionale, il quale ovviamente dura per sempre. Iliad infatti include al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, SMS senza limiti verso tutti e infine 100 giga di traffico dati utilizzando la rete 5G. Quest’ultima viene offerta in regalo dal provider.