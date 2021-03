Il design della generazione di nuova console Sony è sicuramente qualcosa che non si tutti si aspettavano. Passiamo da una PS4 che aveva un aspetto quasi minimale, o comunque semplice, per poi arrivare a un PS5 che per molti assomigliava ad altri dispositivi, da ventilatori a condizionatori. Un uomo ha voluto avvantaggiarsi su questa cosa.

La PS5 non è cara in senso stretto, ma per molti potrebbe essere una spesa impegnativa. A volte le coppie non sono d’accordo su un acquisto e quindi i partner o ci devono rinunciarsi o fare altro. In Vietnam un uomo ha avuto un’idea tutta sua che in realtà riprende un famoso video sulla PS4.

L’uomo in questione ha assoldato un finto tecnico il cui compito era installare un router Wi-Fi 5G. Ovviamente quest’ultimo non era altro che la console di Sony. Facendo leva sul fatto che la moglie non conosceva l’aspetto della PS5, ha portato avanti il suo piano per poi vantarsi sui social.

PS5: come nasconderla ai propri partner

Anche a Taiwan un uomo ha avuto la stessa idea solo che nel suo caso ha fatto passare la PS5 per un purificatore d’aria, un dispositivo che per l’appunto è stato comparato alla suddetta console molte volte. Al momento non si parla di divorzi o altro quindi è plausibile che i loro piani siano andati a buon fine, ma probabilmente non dureranno molto. Diciamo che la PS5 è abbastanza pubblicizzata, quanto ci vorrà prima che una di queste donne la noti e si ricordino della bugia del marito? Il video originale per la PlayStation 4.