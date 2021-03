Il nuovo volantino del mese di Marzo porta con sé sconti veramente assurdi, all’interno della campagna promozionale gli utenti hanno la possibilità di scovare alcune occasioni da non lasciarsi sfuggire, senza dimenticarsi l’ottima iniziativa a supporto di GirlsTech, con l’obiettivo di ridurre il gender gap promuovendo corsi di formazione per le ragazze dai 7 ai 18 anni.

Tutte le offerte indicate in rosa, permetteranno di accedere a 4 mesi di corsi online gratuiti su varie tematiche, per la professionalizzazione in determinati ambiti, per un totale di 270 ore. Gli acquisti possono essere completati sia online che nei vari punti vendita, nel primo caso è bene ricordare che sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld: questi sono i nuovi prezzi da non perdere

I prezzi MediaWorld da non perdere di vista, partono dai dispositivi di casa Apple, qui infatti è possibile scovare una serie di promozioni molto interessanti, come gli 899 euro necessari per l’acquisto di un iPhone 12, passando anche per i 699 euro per l’iPhone 11 o i 549 euro per il vecchio iPhone Xr.

Il mondo Android è invece coinvolto nella campagna solamente in parte, poiché a tutti gli effetti i modelli inclusi appartengono integralmente alla fascia media del mercato della telefonia mobile, con prezzi che non vanno oltre i 399 euro. Tra i migliori troviamo Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi Note 9S, Huawei P40 Lite E, Motorola G Pro, Oppo Reno 4 o Oppo A73.

Il volantino di MediaWorld lo potete scoprire scorrendo l’articolo fino in fondo.