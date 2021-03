Da Trony torna ufficialmente una delle campagne promozionali più amate in assoluto e con le quali gli utenti si ritrovano a risparmiare davvero moltissimo su ogni singolo acquisto effettuato, stiamo ovviamente parlando del Prendi 3 Paghi 2, la soluzione ideale per ricevere un prodotto completamente gratis.

L’unica limitazione posta in essere alla suddetta campagna, riguarda l’impossibilità di accedervi sull’intero territorio nazionale, è bene sapere infatti che l’utente avrà la possibilità di completare l’acquisto solo ed esclusivamente presso i negozi fisici dislocati in Veneto, Emilia Romagna, Repubblica di San Marino, Marche, Abruzzo, Molise e nella città di Rieti, con scadenza fissata al 18 marzo 2021.

Trony: quali sono le offerte da non perdere

Il meccanismo che regola la corrente campagna promozionale lo avevamo già affrontato in passato, per parteciparvi il cliente deve acquistare in primis un grande elettrodomestico o un televisore del valore di almeno 399 euro, in alternativa sarà possibile optare per un piccolo elettrodomestico da almeno 69 euro.

Aggiunto al carrello il dispositivo iniziale, la strada appare poi essere completamente in discesa, in quanto poi sarà possibile scegliere solo un secondo modello, e ricevere uno sconto del 50% sul meno caro della coppia. In alternativa se ne potranno aggiungere altri due, per un totale di 3 dispositivi, e godere di una riduzione del 100%, applicata sempre sul meno caro tra tutti.

Il volantino Trony non potrebbe essere più chiaro, ma nel caso in cui abbiate dei dubbi, qui sotto abbiamo riassunto per voi le pagine della campagna.