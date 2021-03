La nuova offerta tech presentata da Esselunga nel proprio volantino del mese di Marzo, ricordiamo essere infatti attivo fino al 17 marzo, punta a convincere l’utente ad acquistare un nuovo smartphone, spendendo veramente pochissimo.

L’acquisto, come sempre succede nel momento in cui ci avviciniamo ad una simile campagna promozionale, potrà essere completato solo nei punti vendita fisici in Italia, non altrove o sul sito ufficiale dell’azienda. Se interessati all’acquisto, ad ogni modo, è bene sapere che viene commercializzato con garanzia della durata complessiva di 24 mesi, e sopratutto è disponibile in versione completamente sbrandizzata.

Esselunga: il prodotto scontato

Il prodotto scontato da Esselunga è lo Xiaomi Redmi 9AT, un dispositivo appartenente alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, ma caratterizzato da specifiche tecniche interessanti, e soprattutto un prezzo finale di soli 99 euro.

Scorrendo la scheda, apprezziamo la presenza di un ampio display IPS LCD da 6.53 pollici (anche se con sola risoluzione HD), affiancato da un processore octa-core e 2GB di RAM. La memoria interna, espandibile tramite microSD, è rappresentata da 32GB, per completare il prodotto con una fotocamera principale da 13 megapixel ed una batteria da ben 5000mAh complessivi.

Lo sconto è decisamente interessante, al giorno d’oggi è difficilissimo riuscire a spendere meno di 100 euro per l’acquisto di uno smartphone relativamente recente; da Esselunga lo potrete trovare fino al 17 marzo, ma ricordate che le scorte sono limitate, e potrebbero terminare prima della scadenza della campagna.