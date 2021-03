Buone notizie per gli amanti delle criptovalute. Finalmente Amazon Managed Blockchain supporta anche Ethereum sulla rete blockchain. Ecco tutte le novità di questo servizio e, per chi non è molto esperto, perché questa è davvero un’ottima notizia.

Amazon Managed Blockchain da oggi supporta anche Ethereum sulla rete blockchain

Amazon Managed Blockchain è un servizio messo a disposizione dal colosso dell’e-commerce per semplificare la creazione e la gestione di reti scalabili con tecnologia Blockchain. Questo attraverso i popolari framework open source Hyperledger. La notizia sensazionale è che da oggi sono supportati dal servizio anche quelli Ethereum.

Abbiamo già parlato di quanto sia complicato minare le criptovalute e investire in esse. Questo servizio viene incontro a molti utenti. Ed è proprio Amazon a spiegare in modo chiaro le potenzialità di questo servizio che ad oggi include anche il framework di Ethereum.

“Amazon Managed Blockchain è un servizio completamente gestito che ti consente di configurare e gestire una rete con tecnologia Blockchain scalabile in pochi clic. Amazon Managed Blockchain elimina il sovraccarico richiesto per la creazione della rete e si ridimensiona automaticamente per soddisfare le richieste di migliaia di applicazioni che eseguono milioni di transazioni. Una volta che la tua rete è operativa, Amazon Managed Blockchain semplifica la gestione e la manutenzione della tua rete blockchain. Gestisce i tuoi certificati, ti permette di invitare facilmente nuovi membri all’interno della rete e monitora i parametri operativi, come l’utilizzo di risorse di calcolo, memoria e archiviazione”.

È possibile registrarsi per avere un’anteprima del servizio sulla pagina ufficiale di Amazon Managed Blockchain. I prezzi di questo servizio non sono fissi, ma variabili. Infatti si paga in base ai nodi Ethereum creati. Si paga al secondo e con un minimo di 1 minuto. Tutti i costi sono indicati nella sezione “pricing” della pagina web di Amazon Managed Blockchain che per ora è solo disponibile in inglese.