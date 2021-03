WindTre avrà un ruolo da leader anche nel mese di Marzo. Il provider arancione vuole attirare sempre più clienti con le sue tariffe low cost. Per l’occasione, da qui alle prossime settimane gli abbonati di WindTre potranno scegliere la ricaricabile chiamata Star+.

WindTre sfida tutti i provider: arriva la nuova offerta low cost con 100 Giga

La promozione WindTre Star+ presenta il ticket più vantaggioso di consumi sul mercato. Gli abbonati potranno beneficiare di 100 Giga per navigare in internet sotto rete 4G. Al tempo stesso, gli abbonati potranno contare su minuti illimitati per le telefonate verso tutti. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro. Il costo mensile dovrà essere integrato da una spesa una tantum dal valore di 10 euro.

Ci sono alcune condizioni da tenere a mente per chi vuole attivare la promozione WindTre Star+. Gli utenti in prima istanza dovranno provvedere alla portabilità del loro numero da altro operatore. La ricaricabile non potrà essere sottoscritta attraverso le pagine internet del sito ufficiale di WindTre, ma soltanto recandosi in uno dei punti vendita del provider sul territorio italiano.

Con la WindTre Star+, l’obiettivo dei tecnici di WindTre è chiaro. Il provider italiano vuole sfidare in maniera diretta gli altri operatori e le loro operazioni low cost. Allo stato attuale né TIM, né Vodafone o Iliad mettono a disposizione un pacchetto con 100 Giga a 7,99 euro. Per fare un esempio, la migliore offerta di Iliad, la Flash 100, prevede 100 Giga e minuti illimitati verso tutti al prezzo di 9,99 euro ogni trenta giorni.