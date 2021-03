Telegram super: 65 milioni di nuovi utenti in un mese e due funzioni fantastiche

Come accade ormai da qualche mese a questa parte, Telegram sta prendendo il sopravvento su WhatsApp. La nota applicazione di messaggistica istantanea colorata di verde ha infatti visto passare alla concorrenza moltissimi dei suoi utenti a causa del prossimo aggiornamento sulla privacy.

Telegram colto la situazione al volo, ottenendo dunque un grande incremento soprattutto durante il mese di gennaio con più di 65 milioni di nuovi utenti. Questi sono stati colpiti da alcune funzionalità del colosso colorato di azzurro, il quale mette in mostra feature inedite. Tra queste c'è la possibilità di autodistruggere i messaggi con un timer impostato, così come l'opportunità di iscriversi ai vari canali.

Telegram: le migliori feature descritte dal Play Store di Google