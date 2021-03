Postepay si conferma ancora come lo strumento di pagamento preferito dagli italiani. Sempre più persone oramai scelgono la carta di credito ricaricabile di Poste Italiane per i loro acquisti quotidiani, siano essi in negozi fisici siano essi effettuati in marketplace online. La Postepay resta una valida soluzione per la sua comodità e per la sua convenienza in termini di prezzi.

Postepay, in automatico viene detratta la tassa di bollo

I prezzi molto contenuti sono uno dei fattori che spingono gli utenti a scegliere la Postepay. Chi attiva la carta di credito ricaricabile di Poste Italiane, di base, dovrà pagare solo 5 euro nel momento della consegna in ufficio postale. Solo i clienti che si avvalgono della Postepay Evolution, quella con codice IBAN, pagheranno un euro al mese come canone. Il costo è qui giustificato dalla possibilità di effettuare e ricevere bonifici, tra cui accredito di stipendi, pensioni o altri pagamenti.

I costi fissi della Postepay si fermano qui. Ma attenzione. In alcuni casi potrebbe essere detratta dal conto degli utenti anche una tassa automatica: anche con Poste Italiane è infatti previsto il pagamento di imposta di bollo. Questa tassa ha un valore uguale a 34,20 euro e viene detratta da conti o depositi dal valore medio superiore o uguale a 5.000 euro.

A differenza di altri istituti bancari, Postepay e Poste Italiane dilazionano il pagamento della tassa di bollo. Gli utenti che ogni mese avranno una giacenza media pari o superiore ai 5.000 euro vedranno detratto in automatico un valore di 2,70 euro dal loro conto.