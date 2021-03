La start-up statunitense Nimbus ha presentato un prototipo di un nuovo “non scooter” elettrico dotato di tre ruote. Si tratta di Nimbus e quest’ultimo verrà commercializzato ufficialmente in Europa a partire dal 2022. Dal punto di vista del design e costruttivo, è possibile scorgere alcune somiglianze con Toyota i-Road, una concept car a tre ruote che però non è mai stata distribuita.

Ecco Nimbus, il non scooter elettrico a tre ruote in arrivo in Europa

Nimbus è il nuovo prototipo dell’omonima start-up statunitense e sarà distribuito presso il mercato europeo a partire dal prossimo anno. Una delle peculiarità di quest’ultimo sarà la sua praticità e comodità, dato che si potrà tranquillamente utilizzare anche in condizioni meteorologiche non ideali. Le dimensioni complessive saranno infatti pari a 2,3 metri di lunghezza e 0,8 metri di larghezza, mentre il peso si aggirerà attorno ai 300 kg. Dal punto di vista costruttivo, troveremo tre ruote (due anteriori e una posteriore) e due portiere, il tutto realizzato in materiale termoplastico e in acciaio.

La batteria presente avrà una capienza compresa tra gli 8 e i 12 kwh e garantirà una autonomia di circa 126/191 km. La velocità massima raggiungibile, invece, sarà pari a 80 km/h. A scelta degli utenti, si potrà poi scegliere tra optional come aria condizionata e riscaldamento. Di serie, saranno invece presenti alcuni sistemi di sicurezza come la frenata di emergenza automatizzata.

Come già accennato, il non scooter elettrico Nimbus sarà distribuito in Europa a partire dall’anno 2022. Per quanto riguarda i prezzi, si partirebbe da 6420 dollari ma, a quanto pare, sarà anche possibile noleggiarlo per 99 dollari al mese.