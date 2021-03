Sei un fan di Lucifer? La serie fantasy dove il diavolo abbandona l’Inferno per una carriera combattendo il crimine a Los Angeles, è stata un successo con gli spettatori sin dalla prima messa in onda nel 2016, ma presto si concluderà con la sua sesta e ultima stagione.

Continua a leggere per conoscere tutte le novità

A gennaio 2021, Tom Ellis ha preso in giro i fan con uno scatto dietro le quinte di lui che si allena con il suo personal trainer insieme a un’emoji sorridente del diavolo, portando molti a credere che l’attore stesse tornando in una forma diabolicamente buona per il suo ruolo di Lucifer Morningstar dopo una pausa per le vacanze.

I sospetti dei fan sono stati confermati a febbraio quando l’attrice di Lesley Ann Brandt, che interpreta il fedele demone di Lucifer, Maze nella serie, ha scattato una foto dietro le quinte dal suo trailer. Ha intitolato la foto: “È bello essere tornati… in sicurezza @LuciferNetflix”.

Quando possiamo aspettarci che la sesta stagione arrivi su Netflix? Potrebbe essere la fine del 2021. La trama della sesta stagione rimane saldamente nascosta per ora. Parlando con Entertainment Weekly, Joe ha detto: “È la storia che avremmo sempre raccontato, ma è stata scritta in modo molto più ampio e per me molto più interessante. Mi spezza il cuore pensare che non l’avremmo fatto in questo modo”.

Nel frattempo, il team di sceneggiatori dietro lo spettacolo ha anche intrattenuto “Lucifans” durante la pausa di mezza stagione, prendendo in giro i titoli dei prossimi episodi sull’account Twitter ufficiale di Lucifer Writer’s Room.

Il loro ultimo indizio ha rivelato che il penultimo episodio si intitolerà “Goodbye, Lucifer“, il che ha mandato in tilt gli spettatori. “Non sono pronto!!” un fan ha twittato in risposta.