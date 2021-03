Lucifer: notizie inaspettate sulla seconda parte della quinta stagione

Gli amanti della serie tv Lucifer non stanno più nella pelle. Dopo aver assistito ad una sesta stagione per metà, la sospensione improvvisa di questa ha lasciato tutti sconcertati. In totale dovevano andare in onda ben 16 episodi, l’emergenza Covid-19 ha però bloccato le riprese non permettendo alla seconda parte di approdare sulla piattaforma Netflix. Quanto manca all’arrivo degli otto episodi restanti (5B)? Veniamo subito alle novità.

State tranquilli, perché nella parte 2 non mancherà di certo il protagonista Lucifer nei panni del Signore degli Inferi e del gemello Michael. Ritroveremo anche Lauren German nelle vesti della detective Chloe Decker. Tra gli altri nomi: Kevin Alejandro è Dan Espinoza

DB Woodside è Amendiel

Lesley-Ann Brandt è Mazikeen

Aimee Garcia è Ella Lopez

Rachel Harris è la dottoressa Linda Martin

Scarlett Estevez è Trixie Nella seconda parte di Lucifer 5 vedremo anche l’arrivo di Dennis Haysbert, il quale interpreterà Dio. Lucifer: i nuovi episodi Come precedentemente accennato, Lucifer 5 è composta in totale da 16 puntate ognuna delle quali ha una durata di 50/60 minuti. Per giunta queste contengono stralci di dialogo degli episodi stessi. Ecco i titoli: Nono episodio Lucifer 5×09 streaming : Family Dinner

: Family Dinner Decimo episodio 5×10 streaming : Bloody Celestial Karaoke Jam

: Bloody Celestial Karaoke Jam Undicesimo episodio 5×11 streaming : Resting Devil Face

: Resting Devil Face Dodicesimo episodio 5×12 streaming : Daniel Espinoza Naked and Afraid

: Daniel Espinoza Naked and Afraid Tredicesimo episodio 5×13 streaming : A Little Harmless Stalking

: A Little Harmless Stalking Quattordicesimo episodio 5×14 streaming : Nothing Lasts Forever

: Nothing Lasts Forever Quindicesimo episodio 5×15 streaming : Is This Really How It’s Going to End?!

: Is This Really How It’s Going to End?! Sedicesimo episodio 5×16 streaming: A Chance at a Happy Ending Ad oggi non vi è alcuna notizia sull’arrivo di Lucifer su Netflix. Tornate quindi a trovarci per rimanere sempre aggiornati!