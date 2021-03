Sconti davvero incredibili, e molto interessanti, attendono gli utenti che decidono di collegarsi al sito Comet, o di recarsi personalmente in negozio, per completare i propri acquisti; il risparmio è dietro l’angolo, non sarà nemmeno necessario rinunciare alla qualità dei prodotti selezionati.

Gli acquisti, come avete potuto capire dal paragrafo precedente, risultano essere possibili in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale, come sul sito ufficiale dell’azienda; la spedizione presso il proprio domicilio è da ritenersi completamente gratuita, per tutti gli utenti che spenderanno più di 49 euro per l’acquisto di uno o più prodotti. Al superamento dei 199 euro di spesa, inoltre, sarà possibile richiedere la rateizzazione in 10 o 20 mensilità, previa approvazione.

Comet: questi sconti sono veramente assurdi

Il periodo storico è favorevole a tutti gli utenti che vogliono mettere le mani su un prodotto Apple, anche da Comet è stata pensata una campagna promozionale mirata su alcuni modelli in particolare, quali sono iPhone 12 Pro Max, in vendita a 1369 euro, passando anche per i più economici iPhone 12 Mini, disponibile a 819 euro, oppure un iPhone 11 a 699 euro.

Coloro che invece si vorranno avvicinare ad un terminale Android, potranno decidere di acquistare l’ultimo Xiaomi Mi 11, pagandolo 899 euro, ma con lo Xiaomi Mi Watch completamente gratis, per scendere verso Xiaomi Redmi Note 9T a 199 euro, Samsung Galaxy A20e a 119 euro, Huawei y6p a 119 euro, Samsung Galaxy A12 a 199 euro, Oppo A15 a 129 euro e tantissimi altri ancora.

Il volantino Comet lo abbiamo raccolto per voi direttamente nel nostro volantino, tutti gli sconti li trovate qui sotto.