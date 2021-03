WindTre è l’ultimo gestore reale ad essere approdato in Italia dopo Iliad. Ultimo ma non ultimo in quanto a servizio e rapporto qualità-prezzo. Abbiamo scoperto essere, infatti, una spanna sopra tutti in fatto di velocità di rete. Un record ma non l’ultimo in luogo di una nuova campagna promozionale che sta concedendo una SIM Gratis con 100 Giga da usare fino alla velocità del 4.5G. Scopriamo insieme termini e condizioni contrattuali della nuova iniziativa.

WindTre: con Amazon sta spedendo SMI Gratis che includono 100 Giga (e non solo) a velocità assurda

Viene chiamata WindTre e-Special 100 la nuova offerta commerciale che punta ad includere nuovi clienti nel ramo dell’operatore. Alcuni clienti Amazon, di fatto, si sono cisti recapitare una nuova scheda al cui interno si trovano:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali 200 SMS verso tutti

verso tutti 100 Giga di traffico dati alla massima velocità fino in 4.5G

Nelle condizioni viene esplicitato che alla scadenza del primo mese gratis l’offerta si rinnoverà automaticamente al costo mensile di 14,99€ con addebito su credito residuo. Non sono note le dinamiche commerciali intercorse tra il colosso dell’e-commerce di Seattle ed il gestore di telefonia mobile.

L’attivazione della SIM WindTre si potrà fare, se interessati, direttamente online attraverso l’apposita pagina dedicata del sito Amazon che condurrà l’utente alla risorsa online sul portale WindTre, dove si concluderà tutta la procedura. Sarà sufficiente inserire il codice CCID riportato sul retro della scheda. Il termine di attivazione non deve andare oltre il 31 Luglio 2021 sia per nuovo numero sia per quanto riguarda la portabilità di una vecchia utenza personale. Avete ricevuto la nuova SIM? Spazio ai commenti.