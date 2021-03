TIM si impegna al massimo in questo mese di Marzo per cercare di ottenere ancora più clienti. Il provider italiano ha ben chiara la sua strategia commerciale basata su offerte vantaggiose con prezzi bassi ed altre soglie di consumo. Oltre ad alcune riconferme, in queste settimane TIM sfida WindTre, Vodafone ed Iliad anche con la nuova ricaricabile Gold Pro.

La ricaricabile Gold Pro è allo stato attuale una delle migliori tariffe per il settore della telefonia mobile. Gli utenti che scelgono questa promozione di TIM avranno a loro dispizone minuti senza limiti e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo da pagare ogni trenta giorni sarà di 7,99 euro.

In queste settimane la Gold Pro può essere considerata la vera novità sul fronte commerciale di TIM. Al netto di questa ricaricabile, però, il gestore conferma un’altra sua interessante promozione: la Steel Pro.

Con la seconda offerta di TIM, gli utenti si assicurano chiamate senza limiti verso tutti più 50 Giga per la connessione di rete con rete 4G e 4,5G. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa in questa circostanza è di 6,99 euro.

Sia con Gold Pro che con la Steel Pro, gli abbonati dovranno aggiungere al costo mensile una quota una tantum di 10 euro per l’attivazione della SIM. Tra le condizioni per la sottoscrizione di queste offerte c’è la portabilità del numero da altro operatore. Le proposte di TIM si rivolgono pertanto agli ex clienti e agli attuali abbonati di WindTre, Vodafone Iliad e altri operatori low cost.