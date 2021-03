Un nuovo modo per fare le dirette sarà introdotto nel prossimo aggiornamento di Instagram. Una specie di rivoluzione che aggiunge una funzione che molti utenti stavano aspettando. Ecco di cosa si tratta in tutti i suoi dettagli e quando arriverà.

Una nuova funzione arriverà con il prossimo aggiornamento di Instagram

Instagram è un social network del Gruppo Facebook. Nato per condividere i momenti della propria vita o della giornata esclusivamente attraverso foto, ha piano piano aggiunto sempre nuove funzionalità apprezzate da tutti gli utenti. Dapprima i video, poi la possibilità di aggiungere le “storie” e infine ecco le dirette.

Quest’ultima funzione è stata molto sfruttata proprio durante il periodo di lockdown. È risultata un modo per condividere parte della propria vita con gli amici. Un vero e proprio boom di utenti che su Instagram hanno letteralmente sfruttato questo nuovo modo di comunicare.

Addirittura è possibile fare richiesta di accesso a chi ha avviato la diretta per poter interagire liberamente con lui. Questo aggiornamento ha intrapreso una strada capace di rivoluzionare il modo di fare dirette su Instagram. L’azienda ha infatti annunciato che a breve, nel prossimo aggiornamento, sarà introdotta una funzione che rivoluzionerà le dirette.

Ecco una nuova funzione nelle dirette che inaugurerà una grande novità per le Stanze

“Speriamo che con questa funzione sbarchino su Instagram nuove forme di creatività. Dai talk show alle jam session tra musicisti, passando per sessioni di Q&A e tutorial interattivi: ce n’è per tutti i gusti. Ovviamente si può anche parlare con amici liberamente, senza dover per forza avere un format preciso”. È questo quanto dichiarato da Instagram per annunciare la prossima novità che sarà introdotta nelle dirette.

Infatti a breve, con il nuovo aggiornamento, Instagram introdurrà una nuova funzione. In pratica sarà possibile creare delle Stanze durante le dirette. Non solo, ma il numero di utenti che potranno partecipare al live passerà da 2 a 4.

Non si sa la data precisa in cui Instagram rilascerà l’aggiornamento. Tuttavia il social network rassicura che a breve partirà il rollout globale che introdurrà questa nuova funzionalità. Chissà se riuscirà a tener testa e non farsi superare da Clubhouse il nuovo “strano” social.