Sarebbe imprudente utilizzare una qualsiasi applicazione (che sia sullo smartphone o sullo schermo dell’auto) mentre si è alla guida, ma nel caso in cui dovessimo avere a bordo un’altra persona e ci urge fare qualcosa, come avviare una chiamata telefonica o cambiare un brano musicale, potrebbe farlo il passeggero al nostro posto.

Con questa premessa, annunciamo oggi che Android Auto ha compiuto un ulteriore passo in avanti verso una esperienza multitasking: l’ultima versione dell’app permette adesso di utilizzare due applicazioni contemporaneamente, una che occupa la stragrande maggioranza dello schermo e l’altra più piccola, in una striscia verticale all’estrema destra. Questa nuova funzione è già stata attivata per gli utenti Android Auto ma ad una condizione: l’auto deve avere uno schermo panoramico grande abbastanza da poter includere due app contemporaneamente.

Android Auto, l’ultimo aggiornamento introduce una grande novità

Android Auto introduce nella sua versione più recente il supporto per lo schermo condiviso tra più applicazioni. L’applicazione principale occupa 3/4 dello schermo, mentre la seconda app occupa lo spazio restante. La disposizione delle applicazioni non può essere spostata, né può essere ridimensionata la grandezza di ciascun riquadro: se vuoi utilizzare due applicazioni allo stesso tempo, dovrai accontentarti di questa pre-impostazione.

Anche il modo di scegliere quale applicazione visualizzare nell’una o nell’altra posizione non è molto configurabile: l’app che stai utilizzando è mostrata in grande e l’applicazione precedente in piccolo. Se non hai utilizzato alcuna app prima, viene mostrato un orologio con l’ora corrente.

Questa modalità è disponibile sugli schermi che Android Auto considera panoramici. Su schermi più piccoli o con proporzioni quadrate, così come suggeriscono i ragazzi di XDA Developers, dovrebbe essere possibile ingannare il sistema modificando la risoluzione con un’app come HeadUnit Reloaded, anche se il risultato potrebbe non essere ottimale.

Se utilizzi Android Auto e la tua auto ha uno schermo panoramico, dovresti poter già vedere ed utilizzare questa nuova interfaccia, subito dopo aver aggiornato l’app dal Google Play Store.