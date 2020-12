Da anni, ormai, Android Auto rappresenta in assoluto il sistema operativo per automobili smart più utilizzato al mondo. Nonostante esistano diverse alternative al SO sviluppato da Google, quest’ultimo continua a dimostrarsi il più completo di tutti, offrendo dunque delle funzionalità uniche ed estremamente utili.

Grazie ai molteplici aggiornamenti pubblicati da Google negli ultimi anni, Auto è riuscito a guadagnarsi la fiducia di molti, diventando un sistema operativo pressoché perfetto. Ciononostante, però, Google continua a lavorare duramente per migliorarne la stabilità e l’accessibilità mentre si è alla guida.

Non a caso, dunque, negli ultimi giorni è stato rilasciato un’update molto interessante che introduce delle funzionalità attese ormai da anni. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Android Auto: il nuovo update introduce delle migliorie importanti

Continua senza sosta, dunque, la campagna di aggiornamenti sostenuta da Google negli ultimi mesi. Di recente, infatti, il colosso della Mountain View ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Android Auto che introduce molteplici migliorie in termini di usabilità.

La prima novità in assoluto riguarda un completo rifacimento dell’applicazione YouTube Music. In seguito alle modifiche apportate, l’app è stata resa decisamente più accessibile, cosi da garantire un utilizzo più sicuro mentre si è alla guida. Un’ulteriore novità riguarda invece la lettura dei parametri e dei sensori. Con il nuovo aggiornamento, infatti, gli utenti di Android Auto possono finalmente gestire e controllare alcuni parametri del veicolo, come l’accensione e lo spegnimento di fari e luci interne, il controllo del freno a mano e lo stato della marcia.