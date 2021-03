La settima stagione di The 100, celebre serie apocalittica, si è conclusa a ottobre sul network americano The CW e gli episodi sono poi approdati su Netflix.

Lo show è divenuto in breve tempo uno dei più seguiti sulla piattaforma, scalzando dalla classifica anche serie ben più blasonate. In molti hanno iniziato a domandarsi se ci sarebbero stati nuovi episodi in arrivo, lanciando una campagna sui social.

Ci saranno nuovi episodi di The 100 su Netflix?

Purtroppo la risposta è negativa perchè The 100 è stato cancellato nell’agosto del 2019 dopo sette stagioni. Una decisione presa dal network e condivisa dal creatore dello show, Jason Rothenberg.

La conclusione era pianificata da tempo, addirittura già sul finire della quinta stagione, per chiudere l’arco narrativo nel migliore dei modi.

Il finale di The 100 ha soddisfatto i fan e potrebbe aver gettato le basi per una serie prequel, ambientata nello stesso mondo. L’ultimo episodio, infatti, oltre a essere un flashback, ha disseminato molti indizi per il futuro dello show.

The 100, la serie apocalittica continuerà in qualche modo?

Ipotesi accreditata dallo stesso regista che, nel corso di un’intervista ai microfoni del portale americano Deadline, ha così dichiarato:

“Quello che posso dire al momento è che ci sono tante discussioni ai piani alti del network. C’è una forte possibilità che lo show possa tornare in qualche modo. Staremo a vedere, sono molto fiducioso”.

In attesa di capire quale sarà il futuro di The 100, vi ricordiamo che Netflix continua a sfornare una sfilza di contenuti originali ed è stata una delle piattaforme più utilizzate in questi difficili mesi di emergenza sanitaria.

Se non lo avete ancora fatto, è giunto il momento di recuperare produzioni nostrane come Suburra – La serie, o internazionali come Elite, Vis a Vis e il suo spinoff El Oasis. Tanta carne al fuoco, insomma, per gli amanti delle serie TV.