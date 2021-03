Quante volte durante la giornata ci capita di camminare per strada mentre teniamo gli occhi incollati allo smartphone? È indubbiamente è capitato a tutti di sbattere contro qualcuno o qualcosa, o magari di non guardare bene dove stanno mettendo i piedi. Per questo motivo, è stata inventata un app che aiuterà i pedoni a non incorrere in problemi di questo genere. Questa app ha il nome di Alert.

Alert, come funziona questa nuova app cinese

Questa app è stata inventata in Cina, dove esiste una strada riservata a chi cammina con gli occhi incollati allo smartphone. Scaricandola, sarà Android a lavorare su una funzione che ricorderà all’utente di non usare il telefono quando si è in movimento. Il nome dato a questa funzione, come riporta il sito specializzato 9to5Google, si chiamerà Heads Up ed si troverà all’interno di Digital Wellbeing cioè quella parte della piattaforma dedicata al benessere digitale.

Per il momento Alert si trova unicamente nelle versioni di sviluppo dell’app, quindi non si sa con precisione quando sarà disponibile. Questa funzione si rivolge a tutte quelle persone che si aggirano per strada a testa bassa, con gli occhi incollati sullo smartphone, incuranti anche di traffico e situazioni pericolose. Se non lo sapevate, ma esiste un nome che descrive questo genere di persone. In gergo si chiamano “smombie“, neologismo che deriva dall’unione delle parole zombie e smartphone.

Ci auguriamo che voi che leggete non facciate parte di questa categoria, più che altro per ragioni di sicurezza e poi, perché no, anche per quanto può essere bello godersi una semplice camminata.