Sky da quasi un anno ha scelto di ampliare ancora di più i suoi orizzonti. Oltre all’impegno nel settore della tv satellitare, la compagnia britannica è entrata anche nel settore della telefonia fissa con la proporzione delle prime tariffe per la Fibra Ottica. Ad approfittare delle offerte per la connessione internet domestica possono essere, in particolar modo, gli abbonati più fedeli.

Sky, le migliori offerte per i clienti che scelgono la telefonia fissa

La fedeltà dei clienti Sky è premiata ancora una volta. Tutti gli abbonati che hanno aderito alla piattaforma Extra tramite il sito internet ufficiale avranno a loro disposizione due offerte di primo livello: la Fibra ottica può essere a costo zero per un determinato periodo di tempo.

La prima tariffa mette a disposizione tre mesi gratuita per la Fibra ottica: quest’iniziativa si rivolge agli utenti della piattaforma satellitare che hanno un abbonamento attivo da almeno un anno. I clienti avranno invece sei mesi a costo zero, in caso di sottoscrizione al satellitare attiva da almeno sei anni.

Le offerte per i vecchi abbonati sono una grande realtà per il servizio Sky WiFi. Al tempo stesso però anche i nuovi clienti potranno sfruttare i vantaggi del nuovo provider. Gli utenti potranno infatti scegliere una serie di offerte all inclusive che comprendono la componente alla componente satellitare.

L’offerta base prevede un costo di 39,99 euro. Il ticket comprende i canali del pacchetto Intrattenimento cui si aggiunge la connessione internet con la Fibra ottica. Il prezzo sarà bloccato per i primi 18 mesi.