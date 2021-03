Google Maps è una delle applicazioni più popolari al mondo, nonché una di quelle più coccolate da Google. Dopo aver aggiornato l’app introducendo il tema scuro e il prezzo del carburante, Google torna sul suo servizio di mappe per aggiungere un’altra grande novità da tempo attiva su Waze.

Dallo scorso agosto, Waze ha cominciato a mostrare i passaggi a livello sulle sue mappe per avvertire gli utenti della presenza di un un passaggio allo stesso livello tra una ferrovia e una strada, ed è proprio questa la funzionalità che Google starebbe aggiungendo alla sua applicazione di mappe.

Google Maps, arriva un’altra grande novità per i passaggi a livello

Stando a quanto riportato da diversi utenti su Reddit, Google Maps ha iniziato a mostrare passaggi a livello sulle proprie mappe, ma non tutti gli utenti sono in grado di vedere questo nuovo avviso. Sembra, dunque, che questa funzionalità sia in fase di sperimentazione. Come accade con gli incidenti o qualsiasi altro problema che potrebbe provocare un rallentamento, l’applicazione mostra la presenza di un passaggio a livello quando viene calcolato un percorso. Una nuova icona di passaggio a livello ci mostra quando inizia e quando finisce il passaggio a livello.

In questo modo, l’autista può decidere se scegliere un percorso alternativo che eviti di attraversare un passaggio a livello, e dunque raggiungere la destinazione con un percorso più sicuro. Non è ancora noto quando Google Maps rilascerà questa nuova funzionalità per tutti gli utenti. In Waze, i passaggi a livello sono disponibili in diversi paesi, inclusa l’Italia.