Google Maps è un ottimo servizio per ottenere indicazioni stradali, esplorare virtualmente luoghi in cui non sei mai stato realmente e programmare viaggi in auto. Il popolare servizio di navigazione, infatti, permette di impostare un punto di partenza, la destinazione e tutte le soste lungo il percorso, il che lo rende uno strumento perfetto per pianificare il tuo prossimo road trip e condividerlo con gli amici. In questo articolo, dunque, ti aiuteremo a pianificare il tuo prossimo viaggio con Google Maps!

Crea la tua mappa

Il sito di Google Maps offre una comoda funzionalità chiamata Le mie mappe. Questo è lo strumento che ti occorre per pianificare il tuo prossimo viaggio.

Su Google Maps, fai clic sul pulsante Menu in alto a sinistra, accanto alla casella di ricerca. Seleziona i tuoi luoghi. Fai clic sulla scheda Mappe. Nella parte inferiore della barra laterale, fai clic su Crea mappa.

A questo punto, si aprirà una nuova scheda del browser. La tua mappa verrà salvata automaticamente e sarà accessibile in Google Maps e Google Drive. Per impostazione predefinita, la nuova mappa si chiamerà Mappa senza titolo. Puoi rinominare la tua mappa cliccando sul nome stesso: si aprirà una casella per assegnare un nome alla mappa e, facoltativamente, aggiungere una descrizione. Fai clic su Salva. Puoi anche scegliere il tipo di visualizzazione della mappa che desideri utilizzare. Nella casella in alto a sinistra, fai clic su Mappa base e seleziona l’impostazione che preferisci.

Pianifica il tuo viaggio

Ora che la base della mappa è pronta, è il momento di iniziare ad aggiungere le tappe del tuo prossimo viaggio. Google Maps offre livelli per organizzare i tuoi viaggi, utili per riunire determinati tipi di destinazione. Ad esempio, puoi utilizzare un livello per mostrare tutti i ristoranti e un altro per gli hotel presso cui sosterai lungo il percorso.

Per aggiungere una nuova tappa al tuo viaggio, nella barra degli strumenti in alto, sotto la casella di ricerca, fai clic sul pulsante Aggiungi marcatore. Il cursore si trasforma in un simbolo di mirino. Fai clic sul luogo sulla mappa che desideri contrassegnare e si aprirà una finestra per aggiungere dettagli. Aggiungi i dettagli per lo spot e fai clic su Salva.

Puoi facilmente ottenere indicazioni per ogni tappa aggiunta al tuo viaggio.

Fai clic sull’indicatore della tua tappa. Seleziona l’icona Ottieni indicazioni nella finestra pop-up. Vedrai un nuovo livello aggiunto a sinistra. Fai clic su Aggiungi destinazione all’interno di un livello per aggiungere un’altra fermata. Riorganizza l’ordine delle fermate trascinandole nell’elenco delle destinazioni. Puoi anche modificare la modalità di trasporto facendo clic su In auto e scegliendo In bicicletta o A piedi.

Quando hai finito, puoi visualizzare un’anteprima del viaggio pianificato in Le mie mappe. Quando sei pronto per condividere la tua mappa, fai clic su Condividi, quindi su Abilita condivisione link e rendi la mappa pubblica in base alle tue preferenze. Copia il link facendo clic sulla voce Copia.