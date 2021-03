Comet raccoglie all’interno del proprio volantino una lunghissima serie di promozioni e di offerte, assolutamente in grado di soddisfare i desideri più reconditi dei vari consumatori sul territorio nazionale, sia per quanto riguarda gli smartphone che la tecnologia generale.

La campagna promozionale nasce per soddisfare tutte le esigenze, a partire dall’offrire un’ampissima disponibilità nei negozi sparsi per le varie regioni, o l’accessibilità diretta dal sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo caso il cliente potrà acquistare dal divano di casa, ricevendo liberamente la merce a domicilio, con spedizione gratuita nel momento in cui spenderà più di 49 euro.

Comet: quali sono le migliori offerte del periodo

Il volantino Carrefour parte, come tanti nel periodo corrente, da un dispositivo brandizzato Apple; in questo caso parliamo dell’ottimo iPhone 12 di ultima generazione, appena lanciato sul mercato nazionale, viene commercializzato ad un prezzo che si aggira attorno agli 849 euro, con soli 64GB di memoria interna.

Molto allettante è anche la proposta legata ai prodotti con sistema operativo Android, qui spicca chiaramente lo Xiaomi Mi 10T Pro, un terminale commercializzato da autunno 2020, e dotato di ottime specifiche tecniche complessive. Il suo prezzo attuale corrisponde esattamente a soli 549 euro.

Non mancano occasioni legate a elettrodomestici, notebook, televisori o similari, se volete approfondire la conoscenza della campagna, ricordando comunque che gli acquisti possono essere completati sia online che nei vari negozi in Italia, allora dovete collegarvi il prima possibile al seguente link diretto al sito ufficiale di Comet.