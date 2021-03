TikTok: quando un balletto alla guida del bus costa il posto di lavoro

Un balletto innocente e qualche video per TikTok possono recare dei seri problemi nel 2021, soprattutto se lo si fa in servizio come autista Atac. È proprio così, la 38enne con quasi 6mila follower se l’è dovuta vedere con l’azienda del trasporto pubblico della Capitale.

I video su TikTok parlano chiaro: la dipendente è alla guida di un autobus che sembra sfiorare i parapedonali sul ciglio della carreggiata all’altezza di una curva, per poi sterzare all’ultimo secondo. Emoticon, slogan e sottofondo musicale scandito dalla mimica che amplifica il ritornello condiscono la scena. La conducente rimarrà a casa senza stipendio, in attesa degli accertamenti che potrebbero anche portare al licenziamento.

TikTok: l’autista Atac tra Lipsync, balli e battute a tono

Sono decine i video che la vedono protagonista durante i turni di lavoro (in alcuni indossa la camicia celeste della divisa d’ordinanza), nei quali accende la telecamera dello smartphone e recita a soggetto. Trasfigurata con il filtro della maschera di Joker, si lancia in parodie in napoletano accompagnate da voci pre-registrate e canzoni neomelodiche di Gianni Celeste. «Ma fai l’estetista? No, faccio l’esorcista, se vuoi ti levo il diavolo che è in te!», recita davanti all’obiettivo. In un altro frame fa la linguaccia e risponde «no» a chi le chiede sei non si sia stancata di postare immagini a raffica. Nei siparietti nei quali riscopre la vena romanesca si lascia scappare qualche battuta fin troppo colorita: «Te chiami Emily? E che sei ‘na queens? Ma vattela a pijia’…». Insomma, avete capito.

Ferma al capolinea durante il servizio, punta la telecamera sulla portiera anteriore del mezzo, se non fosse che il lavoro di post produzione reso ormai accessibile a chiunque dall’app di culto TikTok tra gli adolescenti (ma ormai anche tra gli adulti) trasforma l’ordinario in virale: «Apr’ chiud’, apr’ chiude, apr’ chiud’… E che facimm’ o’ gioc’ delle tre carte?», è l’ennesima scena cha raccolto un numero elevato di like. A incitarla anche molti colleghi: «Stile, sei la mejo». Il tempo deciderà quale destino aspetta all’autista TikToker.