Nuovi modi per truffare i malfattori li trovano sempre. Infatti, uno di questi modi è la clonazione delle SIM, volta a fare soldi a spese di utenti ignari. Questo accade perché il nostro smartphone è un elemento presente costantemente nelle vite delle persone, e in esso sono contenute informazioni molto importanti, come password e codici d’accesso. E non è finita qua, anche perché il numero di telefono a volte è la chiave fondamentale per l’autenticazione in alcuni dei nostri account.

SIM clonate: scoperto la modalità in cui avviene

A volte, anche ingenuamente, condividiamo i nostri dati personali sui social o altre informazioni, e questo può essere rischioso in termini di privacy, essendo che comunque serviamo su un piatto d’argento alcune info utili ai malfattori per una richiesta di sostituzione SIM a vostro nome.

Questo tipo di richiesta si può fare in tutto e per tutto, soprattutto se si hanno tutti i dati a disposizione, e la SIM può essere ricevuta direttamente a casa propria. Dunque, in questo modo davvero criminale, queste persone possono accedere tranquillamente alla vostra SIM.

Ovviamente, però, non parliamo di un qualcosa che capita facilmente tutti i giorni, anche perché non è assolutamente facile clonare una SIM. Ciò, tuttavia, non esclude che ciò possa accadere. Infatti, se i malfattori riescono in questa impresa, possono anche sfruttare il vostro numero per l’autenticazione a due fattori, che è di fondamentale importanza per l’app. Inoltre, se vi dovesse mai capitare di perdere il segnale sul vostro smartphone e non capite perché, potrebbe trattarsi di clonazione di SIM. Tuttavia, ripetiamo: non è facile clonare una SIM.