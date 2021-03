Dopo il boom di vendita delle sue scarpe alquanto singolari, Lidl ha stretto un accordo per vendere capi di abbigliamento low-cost di Nike. Ecco tutti i dettagli di questo nuovo sodalizio che inizialmente sembrava una fake.

Lidl e Nike: un accordo per vendere capi di abbigliamento sportivi low-cost

È tutto vero, non è una fake. Lidl sta vendendo capi di abbigliamento sportivi a marchio Nike. Non nelle corsie dei suoi supermercati, ma sul suo shop online. Per ora sono disponibili solo sul sito ufficiale spagnolo e su quello tedesco. Si presuppone però che questa interessante novità arrivi a breve anche in Italia.

È incredibile il successo che Lidl ha raggiunto nella vendita delle sneakers a suo marchio. Nonostante in quel periodo il mondo stava in piena emergenza sanitaria, migliaia di persone si erano riversate all’alba in attesa dell’apertura dei suoi supermercati. Tutti per cercare di aggiudicarsi almeno un paio di quelle singolari scarpe non solo a marchio Lidl, ma con tutti i colori che contraddistinguono questa catena della grande distribuzione.

Pare che sia proprio questo successo ad aver fatto incontrare questi due colossi. L’accordo sembra aver stretto in matrimonio i loro ideali. Lidl attenta a proporre articoli di qualità a prezzi accessibili a tutti e Nike spinta a sviluppare sempre più una rete di vendita diretta al cliente diminuendo negozi fisici e store.

Da queste due volontà ne è nata una linea di scarpe e vestiti economici pensati per lo sport e l’attività fisica, con la garanzia di un marchio unico come Nike e la forza commerciale di una catena europea che è Lidl.

Quali sono i capi sportivi in vendita a marchio Nike

Visitando i due siti ufficiali di Lidl, quello spagnolo e quello tedesco, si possono vedere tutti gli articoli destinati alla vendita online a marchio Nike. Ci sono tute, pantaloni, felpe e t-shirt. In quello spagnolo c’è anche uno zaino Nike in due colorazioni differenti. I prezzi sono molto abbordabili, partono da 11,99 euro per le magliette da bambino fino ai 39,99 euro per le giacche da adulto.

Per ora le linee disponibili sono per uomo e bambino. Chissà se e quando arriveranno anche quelli per donna.