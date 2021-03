Il produttore Gionee ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo battery phone. Nello specifico, si tratta di Gionee Max Pro, il quale eredita e migliora quanto fatto dal predecessore Gionee Max e che può vantare la presenza di una batteria esagerata con una capienza di ben 6000 mAh.

Gionee presenta ufficialmente in India il nuovo Gionee Max Pro

Ad agosto 2020 il produttore cinese presentò sul mercato il modello Max ma ora, come già accennato, è da poco arrivato ufficialmente in India il nuovo Gionee Max Pro. Rispetto al passato, troviamo alcuni piccoli upgrade per questo smartphone di fascia bassa. Tra questi, abbiamo un display più ampio (con una diagonale da 6.52 pollici), il sistema operativo Android 10 e una grande batteria da 6000 mAh. A detta dell’azienda, quest’ultima è in grado di supportare la ricarica inversa cablata e questo significa che può anche fungere da un vero e proprio power bank.

Gionee Max Pro – scheda tecnica

Display IPS LCD con una diagonale da 6.52 pollici in risoluzione HD+ (720 x 1560 pixel)

Processore octa-core Unisoc SC9863A da 1.6 GHz

GPU IMG8322

Tagli di memoria: 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno di tipo eMMC 5.1 con possibilità di espandere la memoria fino a 256 GB tramite scheda microSD

Dual camera posteriore da 13+2 megapixel

Fotocamera anteriore da 8 megapixel

Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth 4.2, jack audio, radio FM, GPS

Batteria da 6000 mAh

Prezzi e disponibilità

Il nuovo battery phone Gionee Max Pro sarà distribuito per il mercato indiano a partire dall’8 marzo nelle colorazioni Black, Blue e Red ad un prezzo di 6999 RS, ovvero a circa 79 euro al cambio.