Il volantino Comet è davvero ricchissimo di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire di mano, per cercare comunque di garantire un risparmio unico nel proprio genere, anche nel momento in cui si decidesse di acquistare un prodotto di alto livello.

Le offerte che andremo a raccontarvi sono da considerarsi valide, oltre che nei vari punti vendita dislocati sul territorio nazionale, anche direttamente sul sito ufficiale di Comet. In questo caso il cliente avrà l’opportunità di ricevere la merce gratuitamente al proprio domicilio, nel momento in cui avrà effettuato un ordine del valore superiore ai 49 euro.

Comet: le offerte portano sconti mai visti prima

Le offerte Comet partono da un dispositivo appartenente alla fascia alta del mercato italiano, quale è appunto l’Apple iPhone 12. Il terminale è commercializzato da pochissimi mesi, per questo motivo non presenta un prezzo fortemente ridotto, ma può essere considerata una valida soluzione per coloro che vogliono entrare nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino puntando direttamente in cima. La richiesta attuale, per la versione con 64GB di memoria integrata, corrisponde a 849 euro.

Riducendo minimamente le pretese incrociamo poi lo Xiaomi Mi 10T Pro, uno smartphone estremamente interessante, ricco di specifiche e di potenzialità, proposto al pubblico al momento a 549 euro.

Tutti gli altri sconti sono raccolti direttamente nelle pagine del volantino Comet che potete trovare elencate sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di acquisto online ed in negozio, senza limitazioni di alcun tipo.