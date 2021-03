Carrefour riesce ad abbassare tutti i prezzi di vendita della maggior parte dei prodotti attualmente disponibili sul mercato, sebbene comunque limiti la propria campagna promozionale ai soli negozi fisici, senza attivarla direttamente sul sito ufficiale.

La natura del volantino Carrefour attuale è quella del classico SottoCosto, ciò sta a significare che il quantitativo di scorte effettivamente disponibile in negozio è strettamente limitato, e l’utente si ritrova costretto a velocizzare la scelta onde evitare di restarne definitivamente tagliato fuori. La campagna, ad ogni modo, è valida fino al 7 marzo 2021.

Carrefour: il volantino dalle incredibili offerte

Con il volantino Carrefour gli utenti possono pensare di acquistare uno smartphone Apple, spendendo una cifra non particolarmente elevata. Il modello commercializzato non è il più recente, parliamo a tutti gli effetti dell’iPhone 11, ma resta una validissima alternativa per entrare nell’ecosistema aziendale senza spendere cifre folli, in quanto sono richiesti 669 euro per l’acquisto della versione con 128GB di memoria integrata.

Gli altri smartphone in promozione appartengono interamente alla fascia Android con un prezzo inferiore ai 219 euro, parliamo a tutti gli effetti di Samsung Galaxy A41, Motorola E7+ o Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Ogni singolo dispositivo elencato nell’articolo, e nelle pagine del volantino, può essere acquistato in versione completamente no brand, con garanzia della durata complessiva di 24 mesi. I dettagli della campagna sono disponibili nelle pagine seguenti.