Apple ha rilasciato la terza beta di iOS 14.5, che dovrebbe presto arrivare come beta pubblica. Con questo c’è una novitá per l’App “Where is?”, Con la quale è attualmente possibile cercare persone e dispositivi. In futuro sarai anche in grado di cercare alcuni “elementi”, ad esempio le Powerbeats Pro dovrebbe essere visibili nella nuova funzione e non solo.

Tuttavia, Apple non sta solo espandendo l’app per questo e non sta pensando a fornitori di terze parti, ma piuttosto agli “AirTag“. Essi sono semplicemente dei tracker bluetooth che puoi “attaccare” ai tuoi dispositivi preferiti per non perderli. Dunque, potresti, ad esempio, attaccare un AirTag ad una borsa e l’app può essere utilizzata per individuarlo nella stanza. Purtroppo, al momento non ci sono molte informazioni sulla prossima funzionalitá in arrivo.

Apple iOS 14.5 sará il prossimo aggiornamento in arrivo

La nuova scheda elementi viene fornita con iOS 14.5 e quindi è del tutto possibile che otterremo gli AirTag in parallelo. Ci sono molte innovazioni che sono in arrivo per l’update di primavera ed è ancora ipotizzabile che Apple annuncerà un evento in questi giorni. In caso contrario, l’azienda potrebbe annunciare la nuova funzione tramite un comunicato stampa. In ogni caso, siamo davvero interessati a questo tipo di funzionalitá.

Apple è sempre più criticata da quando ha deciso di muoversi per l’ambiente rimuovendo il caricatore dai box dei nuovi iPhone. Inoltre, la societá non vuole adattarsi agli standard del settore. Nello specifico parliamo di USB-C; Apple, infatti, é l’unica azienda del settore a non voler utilizzare questa tipologia di USB per mantenere il proprio standard. Le cose, peró, potrebbero cambiare con la prossima generazione di iPhone 13.