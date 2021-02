Nel corso del 2022, la nota casa automobilistica tedesca Volkswagen annuncerà ufficialmente un nuovo veicolo elettrico, ovvero Volkswagen ID. BUZZ. Quest’ultimo, in particolare, sarà il rappresentante e il portatore di un’importante novità per il marchio, dato che sarà il primo ad essere dotato della guida autonoma.

Volkswagen ID. BUZZ: il primo veicolo dell’azienda con supporto alla guida autonoma

Come comunicato ufficialmente in queste ore, la nota casa automobilistica tedesca porterà ufficialmente sulle strade il suo primo veicolo dotato del supporto alla guida autonoma di Argo AI. Si tratta del nuovo Volkswagen ID. BUZZ e verrà annunciato nel corso del prossimo anno. Al debutto, tuttavia, non vedremo subito questa novità, ma verrà introdotta più avanti, attorno al 2025. L’azienda tedesca ha deciso di puntare ed investire molto in questo settore. In particolare, sono stati investiti miliardi di euro nella divisione Car.Software e sono già stati avviati i primi test in Germania che prevedono l’utilizzo di questo nuovo sistema di guida assistita che arriverà fino al Livello 4.

Christian Senger, ovvero l’Head of Autonomous Driving di Volkswagen, ha così dichiarato riguardo i primi test svolti: “Quest’anno, per la prima volta, stiamo conducendo prove su strada in Germania, in cui il sistema di guida autonoma di Argo AI verrà utilizzato in una versione del futuro ID. BUZZ di Volkswagen Veicoli Commerciali. L’obiettivo è sviluppare un concept di ride-hailing e car pooling simile a quello che offre MOIA oggi. A metà di questo decennio, i nostri clienti avranno l’opportunità di essere trasportati in città selezionate a bordo di questi veicoli autonomi.”