Buona parte degli operatori telefonici è solita proporre delle offerte vantaggiose a quei clienti che decidono di acquistare una nuova SIM effettuando la portabilità del numero dal precedente gestore. Le tariffe in questione, definite appunto operator attack, permettono solitamente di ricevere degli ottimi contenuti a un costo ridotto.

WindTre, operatore nato dalla fusione tra Wind e 3 Italia, è uno degli operatori che propone le migliori offerte operator attack. I nuovi clienti, procedendo con il trasferimento del numero da altri gestori, hanno infatti la possibilità di attivare le straordinarie offerte WindTre GO 50, disponibili a partire da soli 6,99 euro al mese.

WindTre GO 50: offerte con 50 GB a partire da soli 6,99 euro al mese per i clienti Iliad e MVNO!

Le offerte WindTre GO 50 sono disponibili a partire da soli 6,99 euro al mese ma non tutti hanno la possibilità di richiederne l’attivazione in quanto rivolte esclusivamente ai nuovi clienti provenienti dal gestore francese Iliad o da uno degli operatori virtuali selezionati.

Il pacchetto WindTre GO comprende diverse opzioni le cui differenze riguardano il costo di rinnovo e la fascia di utenti ai quali è consentita l’attivazione. I contenuti non cambiano, infatti ognuna permette di ricevere mensilmente: 50 GB di traffico dati per la navigazione, 200 SMS verso tutti i numeri e minuti illimitati verso tutti i numeri.

Il costo di rinnovo ammonta a soli 6,99 euro al mese per tutti i clienti provenienti da Fastweb, PosteMobile e MVNO, che dovranno procedere con l’attivazione dell’offerta WindTre GO 50 Fire + Digital. I clienti provenienti dal gestore francese Iliad, invece, potranno richiedere l’offerta WindTre GO 50 Star +, andando incontro ogni mese a un costo di rinnovo di 7,99 euro. Ai clienti Lyca Mobile, infine, è rivolta la WindTre GO 50 Special +, il cui costo di rinnovo ammonta a 9,99 euro al mese.